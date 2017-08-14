夢想變負擔 日本伊豆別墅區土地遭賤價拋售

日本1990年代前後的泡沫經濟時期帶給許多人「錢是永遠賺不完也花不完」的幻想，那時的日本人喜歡到處置產，尤其是海邊、山上的休閒度假區，然而時隔30年，別墅變成了沉重的負擔，想脫手都有困難。

《朝日新聞》報導，住在大分縣的78歲男性，1991年初還在首都圈上班時，在靜岡縣伊豆半島的丘陸地看中一塊約300平方公尺的別墅地，夫妻花了300萬日圓買下，當時計劃著老後到此悠閒度日。

沒想到才買地沒多久，生活就有了轉變，也沒蓋成房子，但別墅區土地的管理費每年4萬6千日圓(約新台幣12870元)，固定資產稅每年約7千日圓(約新台幣1960元)。

夫妻原本想把土地留給兩個女兒繼承，但女兒都說:「不要」，於是決定出售，但開價100萬日圓(約新台幣28萬元)都賣不掉，想捐給市政府，市政府也拒絕。

後來100萬日圓降價到25萬日圓、18萬日圓，一直到今年3月降到10萬日圓終於買掉了。但光付給仲介公司的手續費、廣告費等共21萬日圓，結果虧了11萬日圓。賣方男性還說:「總算鬆口氣，以後沒有負擔了。」

日本經濟起飛的1970年代，到處都在開發別墅區，有些人買來當別墅，有些人搬到郊外居住，也有不少買了地或房子就任其閒置，不久就雜草叢生。

靜岡縣內專門買賣別墅的房屋仲介公司表示，10萬、20萬日圓等超低價的案子並不稀奇，似乎用手機上網都可以買到，土地好像已不再是財產的樣子。不少買主因為便宜而買，有的人當假日農地、有的人當車庫用、有的人拿來遛狗。

日本人口減少，郊區的地價不斷下跌，有些別墅即使想免費送人都沒人要買，好像用手機在網上都可輕鬆地買到，大家對土地的觀念已從資產變成了負擔。

(中時)