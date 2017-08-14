我非洲友邦布吉納法索首都發生恐攻 17人死亡

我國在西非邦交國布吉納法索首都瓦加杜古13日晚發生一起恐攻事件，已造成17人喪命，另有10多人受傷，死者中有外國人，身份仍待確認。

布吉納法索警方表示，瓦加杜古市中心恩當晚發生槍戰，安全部隊已抵達現場並封鎖附近區域。警方呼籲居民保持冷靜，儘量不要出門，尤其避免 到市中心地區活動。

附近居民稱，瓦市恩克魯瑪大街一家土耳其咖啡館遭到恐攻，現場不時傳來槍聲和爆炸聲，警方尚未解除對附近街區的封鎖。去年（2016年）1月，該街區曾發生一起針對豪華酒店和餐廳的恐攻事件，造成近30人死亡。一個伊斯蘭聖戰組織宣稱，該次恐攻是他們幹的。布吉納法索近年來已發生多起恐攻事件。

(中時)