今年U-start第一階段85隊獲獎助50萬元

教育部青年署舉辦「大專畢業生創業服務計畫(簡稱U-start)」，今年第一階段總共有315組隊伍、超過1,000人報名申請，獲補助名單今（14）日，計補助85隊，每隊各可獲得50萬元創業基金(其中15萬為育成單位輔導費)。

U-start今年開放大專在校生可單一組隊參加，讓更多青年學子於校園內開始試驗自己的創新創業構想，獲補助團隊就有高達25個團隊成員全是在校生

另外，今年也開放外籍人士參與創業團隊，鼓勵國際創意與本土資源、市場結合，總計有馬來西亞、越南、港澳、印尼、美國、印度、新加坡及泰國等8個國家、28組隊伍、30名外籍人士參加，最後有8個有外籍人士的團隊獲得補助，他們後續後續可介接申請「創業家簽證」，留在台灣扎根事業。

青年署表示，配合政府推動新南向政策，許多創業團隊展現新南向意涵，如台科大的「Halal XYZ」團隊中有來自印尼的成員，觀察到台灣信奉伊斯蘭教的外籍人士及信奉伊斯蘭的台灣人已將近40萬人，每年更有超過75萬名來自馬來西亞、印尼、汶萊等國的穆斯林旅客，因此建立移動和網路應用平台，提供前往清真寺的交通、餐廳、祈禱室等搜尋服務。

而今年獲補助的團隊中，許多團隊強調解決生活周遭問題且市場明確，如關注「再生環保」、「多元族群」及「創新科技」等概念。玄奘大學「廢材進化論」團隊，察覺到許多展覽撤場後產生大量木材廢料問題，因而提出回收並透過標準化及創新設計再製成獨具特色的再生展櫃展檯，不僅解決展場垃圾問題也傳遞環保概念，深具意義及市場性。

U-start計畫第一階段獲補助團隊進駐學校育成單位接受輔導6個月後，成立公司後將可再參加第二階段評選，爭取最高100萬元補助。相關內容可上U-start官網（ustart.yda.gov.tw）或洽計畫專案辦公室 (02)23316167分機7215李小姐。

(中時)