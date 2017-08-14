「新農民輔導計畫」 鼓勵青年返鄉從農創商機
台灣社會長期以來對農業與農村的忽視及遺忘，造成農村人才外流、農業生產、生態及生活幾乎斷裂。新北市農業局為了讓更多年輕人願意從農，推出「新農民輔導計畫」，將資源整合協助青年農民，讓他們激發出更多力量，為台灣農業再造新的光輝。
新北市青年農民聯誼會在市農會及農業局的推廣下，目前近有120名會員，透過青農聯誼會交流平台，激盪出不同火花。青農聯誼會的成員，集結業務員返鄉從農、從父親接棒傳承的二代農等。大家憑藉著各自的擅長，以新一代的思維，以新的觀念感動消費者。
經營「語林有機農場」的邱語玲，近年從職場回到家中農田種植有機蔬菜，秉著推廣健康蔬果理念，更集合有共同理念農友，在家鄉林口成立農夫市集，除了開闢小農銷售管道，也傳遞給在地消費者健康生活的態度。
至於三峽的「谷芳有機茶園」負責人李昌峻，不僅是台大農經碩士，也是延續家族第4代的老字號。8年前由傳統農法轉型有機耕作，更結合攝影專長，開拓網路銷售平台，目前一家5口齊心經營茶園，並與當地青年合作，盼未來能擴大經營。
對此，農業局長李玟表示，目前推動的「新農民輔導計畫」，就是透過一站式輔導平台，將資源整合協助青年農民，針對不同需求提供相關資源及專案輔導，後續還會安排產業沙龍等座談，將邀請業界標竿人物，一起為農業提供新思維。
(中時)
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