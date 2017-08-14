6成6民眾對柯P辦好世大運有信心 7成欣賞柯P

2017台北世大運即將在本月19到30舉行，台灣民意基金會今天公布民調，有高達6成6的台灣成年人對台北市長柯文哲辦好2017世大運有信心，近7成基本上欣賞柯文哲這個人，進一步分析顯示，台灣人對柯文哲的欣賞跨越性別、年齡、省籍、政黨和全台各地區。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，2017台北世大運與市長柯文哲對2017台北世大運這項國際運動盛會，台灣整體民意反應如何？是一件有趣且重要的事。

基金會總共用了五道題，試圖去勾勒出整體台灣民意的反應。首先，台灣人到底關不關心2017台北世大運？他說，我們問：「2017台北世大運即將在本月19到30舉行。對這項號稱僅次於奧運的大型國際運動會，頭一次在台灣舉行，您感受如何？關不關心？」

結果發現：19.4%非常關心，43.6%還算關心，21.4%不太關心，10.7%一點也不關心，5%沒意見、不知道。換言之，有六成三的台灣人關心2017台北世大運的舉行，但有三成二的人不關心，游盈隆表示，這顯示絕大多數的台灣人是關心這項世界級的運動賽事的，「這無疑是一個好現象」。

其次，台灣人到底支不支持花大錢辦這類大型國際運動會？基金會詢問受訪者「這次世大運估計會有超過一百個以上的國家參與，所需經費數百億，由台北市政府負責籌募。整體來講，您支持或不支持台灣花大錢主辦這類大型國際運動會？」

結果發現：19%非常支持，44.7%還算支持，20%不太支持，10.3%一點也不支持，5%沒意見、不知道。總的來講，有近六成四的台灣人基本上支持花大錢辦大型國際運動會，但也有三成的人不支持。

台灣人喜不喜歡用「中華台北」來代表台灣或中華民國？基金會詢問：「台北市是這次2017世大運的主辦單位，但我國是以「中華台北」名稱參與，您的感受如何？喜歡或不喜歡？」

結果發現：6.5%非常喜歡，35.1%還算喜歡，28.7%不太喜歡，19.1%一點也不喜歡，10.6%沒意見、不知道、拒答。換言之，有四成八的台灣人不喜歡以「中華台北」名稱參與，但有四成二的人喜歡，透露了多數台灣人現階段正無奈的忍受被強加在身上的「中華台北」名稱。

進一步分析顯示：在年齡層方面，24歲以下年輕人有六成二不喜歡「中華台北」的稱號，其他各年齡層，除35-44歲及65歲以上這兩群組之外，都顯示不喜歡「中華台北」稱號者遠多於喜歡者；在教育程度方面，整體趨勢顯示，教育程度越高，越不喜歡「中華台北」稱號。

在政黨認同方面，民進黨認同者有六成不喜歡「中華台北」，只有約三成六喜歡；反觀國民黨認同者，有近五成喜歡「中華台北」，但也有四成三不喜歡；中性選民方面，不喜歡「中華台北」者略多於喜歡者約三個百分點。

對柯文哲市長辦好世大運有沒有信心？基金會問：「您對台北市長柯文哲辦好這次世大運，有沒有信心？」結果發現：15.8%非常有信心，50.1%還算有信心，19.1%不太有信心，5.6%一點也沒信心，9.4%沒意見、不知道。

換言之，有高達六成六的台灣成年人對柯文哲市長辦好2017世大運基本上有信心，而沒有信心的也有兩成五。

進一步分析也顯示，越年輕的人，越對柯文哲辦好世大運有信心；此外，在台北市民方面，有七成一對柯文哲辦好世大運有信心，兩成七沒有信心。整體而言，台北市民對柯文哲辦好世大運的信心似乎略高於外縣市。

至於台灣人欣不欣賞台北市長柯文哲這個人？基金會詢問：「整體來講，您欣賞或不欣賞台北市長柯文哲這個人？」結果發現：18.2%非常欣賞，50.3%還算欣賞，18.7%不太欣賞，6.3%一點也不欣賞，6.5%沒意見、不知道、拒答。

換言之，有近七成的台灣成年人基本上欣賞柯文哲這個人，但也有兩成五的人不欣賞。游盈隆表示，對於任何政治人物來講，近七成的欣賞度可說是夢寐以求的，特別是長期處在台灣藍綠惡鬥的大環境下，更顯難能可貴。

進一步的分析顯示，台灣人對柯文哲的欣賞是跨越性別、年齡、省籍、教育、各種職業、政黨和全台各地區。他說，柯文哲已經不只是區域型的政治人物，他已經是全國性政治人物，而且是一個讓未來任何想爭取總統大位的人頭痛的政治人物。

游盈隆認為，一言以蔽之，此人已非昔日吳下阿蒙。柯文哲憑什麼在短短兩三年間贏得這麼厚實的台灣人的欣賞？而且是在台北市政表現並不亮眼的條件下。它現實政治的意涵為何？難道是蔡英文與民進黨執政表現不佳所產生的附帶現象？相當耐人尋味，值得深入探討。

(工商)