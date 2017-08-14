葉望輝：台灣人可以決定自己未來 但也要有承擔和挑戰

台中市長林佳龍（右）以自己學者從政經驗分享參選愛達荷州副州長的葉望輝，葉望輝笑著搭林佳龍的肩膀，幽默的說如果選上，可以說這個副州長是取經「Made in Taiwan」。（盧金足攝）

愛達荷州共和黨主席葉望輝今天表示，他充分尊重台灣人要追求民主的理想，但當台灣人在做這個決定的時候，也要知道要為這個決定有這個承擔和挑戰。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）在餐會前林佳龍脫下領帶，和愛達荷州共和黨主席葉望輝展現「好麻吉」交情。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（右）與愛達荷州共和黨主席葉望輝是近20年好友，特別為他的選舉加油打氣。（盧金足攝）

曾任美國前副總統錢尼副國家安全顧問的愛達荷州共和黨主席葉望輝（Stephen Yates），今天（14日）在美國愛達荷州與台中市長林佳龍晤面時表示，他充分尊重台灣人要追求民主的理想，相信台灣人可以用民主的方式來決定自己的未來，但當台灣人在做這個決定的時候，也要知道要為這個決定有這個承擔和挑戰。

葉望輝日前被媒體報導，他在一場演講中發言表示，「台灣要獨立會尊重，勿指望美國相挺」引發關注，葉望輝強調，這是他長年以來研究和關心這個議題，給台灣人一個參考，這樣的觀點在演講場合，有很具體對象和話題，但經過報導後抽離脈絡，造成一些誤會甚至是誤導。

「因為這是一體兩面，一方面實現理想，同時面對可能的挑戰！」葉望輝說，他做為一個美國人，尊重也不能替台灣人去決定，同時他也提醒，台灣人在做這樣追求民主或公投，包括國家地位或名稱，還有很多重大議題時，不要去假設或用美國的立場，一定會怎樣保護，包括做一個盾牌做個理由，其實這個民主是基本道理，自己做主，自己也要去面對決定可能引起的各種反應。

林佳龍表示，葉望輝是台灣友人，真正的知台者，在美國政府扮演很重要的角色，研究和關心台美關係有30年以上的時間，了解台灣從戒嚴到民主化一路走來很多辛苦和成就，現在葉望輝正參選愛達荷州副州長，和他一樣都是學者從政，相信選舉也會得很多台灣人社區的支持，呼籲台美社區的台灣人給葉望輝最大的支持。

林佳龍也向「好麻吉」分享選舉經驗，學者從政過程雖艱難，但是已獲市民相當的支持，葉望輝聽到林佳龍選舉心得，搭著林佳龍的肩說，他如果選上的話，大家可以說，這個副州長是取經「Made in Taiwan」，林佳龍則笑著回應，自己好像是「Made in USA 」因為他是在美國念書得到學位，對葉望輝曾幫忙很多人選舉成功，對他的選情很有信心。

(中時)