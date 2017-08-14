宜督盟公布上半年議員問政表現 質疑議員「領補助卻未出席」

「宜督盟」公布2017上半年縣議員問政表現，以出席率等具體數據讓社會公評。（胡健森攝）

宜蘭縣公民監督聯盟今（14）日公布宜蘭縣議員上半年度問政表現觀察總報告，33位縣議員，在5月開議期間，在場率（每天點名6次）在60％以上的只有7人，在30％以下的則有4人；另外在在開議期間，有兩人質詢次數超過20次，不足10次的人則有4人。

2011年成立的「宜蘭縣公民監督聯盟」，已經辦理了4次的議員評鑑，今年將評鑑改為「議會觀察」，希望以明確的數據，針對議員在場率、質詢內容、專題報告專業度、聘請助理額度、建設經費運用等面向，讓大家知道自己選區議員的整體表現。

由於「在場率」引起部分議員的反彈及質疑，宜督盟理事長游建峰表示，議員每月有固定18萬元薪資，但開議期間，有不少議員只簽到但未實際出席，卻依然可以領取1天2450元的補助費（含出席費、交通費、膳食費），顯然並不合理，宜督盟認為「議員不出席就不應該領取補助費」。

宜督盟表示，長期以來議員們簽到出席率雖高，但實際在場率卻低下，而議員們在議會的質詢是否言之有物，也是該關注的焦點，另外，宜督盟也在這個會期要求議員應公布所聘用的助理名單、建設經費去向，此次公布的報告內容，提供給各方參考，讓議員們知所榜樣及警惕，也期待更多的公民加入監督行列，一同關心公共事務。

(中時)