為求海外展店 「海餃七號」作假帳誆騙2律師

以販售七彩水餃打出名號的「海餃七號」，2012年在大台北開設3家實體店，但前年8月出現虧損，郭姓負責人為籌措新加坡展店資金，偽造帳本營造獲益假象，2名律師不疑有他投入300萬。新北地院日前依詐欺取財等罪，判處郭男1年3月徒刑。

郭姓負責人與友人2011年起，以彩色水餃為噱頭，在網路引發搶購熱潮，更因此在松山、士林、板橋開設實體店，不料熱潮退去，2015年起業績滑鐵盧，執意在新加坡展店的郭男，異想天開作假帳、提出增資計畫，吸引某律師事務所的林姓副所長及謝姓律師各投入150萬。

沒想到隔年2月19日，林女、謝男到士林店用餐，卻發現早已關門大吉，後派員去松山店，同樣大門緊閉，還在地面撿到一張「內部整修」公告，詢問隔壁商家，才知該店早已歇業，憤而提告。

(中時)