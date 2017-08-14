NBA》火箭名宿支持碧昂絲入主休士頓

火箭名宿肯尼史密斯支持碧昂絲入主休士頓（資料照）

自從亞歷山大在上個月表態想要出售火箭念頭後，就有不少勢力表態想要買下這支球隊，但曾兩度幫助火箭奪得冠軍的肯尼史密斯表示支持流行天后碧昂絲入主休士頓，他認為碧昂絲能讓球隊蛻變。

最早傳出姚明有意組團買下老東家，但這消息被姚明否認，隨後又傳出全美最大的連鎖餐廳、「非洲天王」歐拉朱旺以及碧昂絲等各路人馬都有興趣當火箭主人，就連復出拳壇的梅威瑟也在14日對外宣布打算買NBA球隊，可見得手中擁有NBA球隊的魅力有多麼大。

史密斯表示，碧昂絲入主火箭可為這支球隊注入新活力，如同JAY-Z在2013年成為籃網小股東那般，碧昂絲入主火箭絕對是利多消息。

(中時電子報)