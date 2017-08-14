洞朗是中國領土！尼泊爾學者嗆莫迪沒事找事做
中印在洞邊境對峙近兩個月，巴基斯坦、尼泊爾對該事件的態度備受關注。印度外交部長瓦拉吉（Sushma Swaraj）日前出訪尼泊爾，但尼泊爾學者卻發出力挺中國宣言，指洞朗是中國領土，莫迪根本是沒事找事做。
中印陷入僵局，尼泊爾國際關係及危機管理學者夏瑪發出挺中觀點。夏瑪認為，洞朗根本不算爭議區域，完全屬於中國領土，印度之所以干預，是因其總理莫迪不受歡迎，拿不出特別議題，只能在洞朗上打出極端愛國主義，順便展示國家霸權。
對於尼泊爾外長日前表示，尼泊爾目前持中立立場，盼望中印和平解決問題，夏瑪認為，這反而會被視作「印度聲音」，有實話就說實話，不然的話，保持沉默外交是最好的方法。
(中時電子報)
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