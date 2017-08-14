北市動物園梅花鹿颱風夜生囝仔

獸醫師為「梅尼莎」體檢，健康狀況良好。（台北市立動物園提供）

台灣今年第一個登陸的颱風「尼莎」， 7月29日晚間逛掃北台灣，台北市立動物園在14級強陣風3個小時的肆虐下，值班同仁正為園區一片狼藉的慘況感到苦惱時，台灣動物區卻傳來令人驚喜的消息，原來是梅花鹿「梅燕」在颱風一步步逼近的威脅下，在狂風暴雨的夜晚誕下小寶寶，母女均安的好消息很快的傳遍園區各個角落，大大地提振了所有同仁的士氣。

動物園裡台灣動物區的梅花鹿寶寶，根本不理會氣象局是否發布了陸上颱風警報，當出生的時刻一到，連老天爺都攔不住，幸好媽媽「梅燕」有多次生產的經驗，加上「為母則強」的天性，縱然是風雨交加的夜晚，依然憑著一己之力，平安順利的誕下幼仔。

這次「尼莎」颱風來襲，動物園依照人事行政局公告停班，休園一日，但是保育員和獸醫師仍舊得到動物園工作，除了確保動物安全無虞，日常照護工作也必須一一完成。

7月30日早上，負責照顧梅花鹿的保育員一進入戶外活動場，就看見一個小小的身影緊緊跟在「梅燕」身邊，保育員透過觀察，得知媽媽產後復原情形良好，幼仔活動力正常、精神也不錯，是個健康的小女生，於是便以這次颱風的名稱，為梅花鹿寶寶取了一個唸起來很西化的名字「梅尼莎」。

出生滿15天的「梅尼莎」原就在戶外活動場誕生，因此直接跳過適應場地的過程，已經順利地融入群體，共同生活的有1歲多的哥哥「梅冠」、2歲多的「斑比」及個性溫馴的水鹿「坪林」，加上「梅燕」據稱是歷屆以來母性最強的梅花鹿媽媽，在育幼期間十分的兇悍，不僅爸爸「大公」會保持距離以策安全，就連平時專責照顧的保育員，若工作時一不留神太靠近寶寶，「梅燕」就會身形俐落地使出無影腳，完全不講情面將保育員驅離現場。

上個星期獸醫師為了幫「梅尼莎」進行第一次的健康檢查，就動員了6、7位身強力壯的男性保育員，才得以順利將媽媽隔開。此外，「梅燕」也會如同野外生活的梅花鹿媽媽一般，讓寶寶停留在樹叢間的陰影或是帶到壕溝等隱匿處藏身，若近期到動物園想要觀察梅花鹿寶寶「梅尼莎」的遊客，可能要多花點時間耐心等候及搜尋囉。

(中時)