亞福案開庭 雙方爆發衝突一人掛彩

亞福案被害者與被告發生衝突，其中有人掛彩。（葉臻翻攝）

曾任職桃園區某國小家長會長的43歲王啟訓，與43歲妻子許仟垣創設非法吸金老鼠會「亞福公司」，自2011年起在桃園、台北等地以25％至30.5的年利至吸引民眾入會，吸金超過13億元，受害者超過千人。

桃園地檢署在2015年2將他們起訴後，王啟訓今年6月11日卻因為在台東酒駕自撞身亡，受害者今天上午9在桃園地方法院前拉白布條抗議，希望院方仍要嚴懲不法，追查金流來源替他們討回公道，開庭時則因為其餘被告將錯推至王啟訓身上，讓受害者十分不滿，11點開完庭後，雙方人馬在中央廣場爆發衝突，不久就被發法警拉開，一度有人被壓制在地，場面十分火爆，雖然最後和平收場，但仍有受害者一方的人掛彩。

(中時)