工作生嫌隙 外勞宿舍捅死同鄉

鄧姓（後）主嫌、陳姓（前）共犯依殺人罪嫌送辦。（陳淑娥翻攝）

越南外勞在公司宿舍涉嫌砍殺同鄉。（陳淑娥翻攝）

台中市大雅區發生外勞凶殺案，26歲越南外勞阮姓男子，13日晚間遭39歲同鄉鄧男砍殺斃命，警方表示，疑2人工作上有細故懷恨在心，鄧嫌才起意行兇，警方訊後將鄧姓主嫌、陳姓共犯依殺人罪嫌移送法辦。

警方表示，昨天晚上死者阮男與友人，到大雅區雅環路越南小吃店幫友人慶生，阮男得知有人在公司找他，立即與乾妹妹阮女一同返回公司宿舍。不料，期間鄧嫌與阮男一言不合，鄧嫌拿起水果刀刺殺阮男左後背，友人立即報案送醫，經急救後仍回天乏術，而鄧嫌犯案後搭計程車逃至苗栗投案。

警方指出，宿舍2樓沙發上有血跡，並將多位關係人帶回，經筆錄後發現鄧、阮為同一公司同事，都是越南外勞，鄧原本在公司擔任組長，後來遭老闆換掉，他懷疑是阮男向老闆打小報告心生仇恨，才起意行兇，警方訊後將鄧姓主嫌、陳姓共犯依殺人罪嫌送辦。

(中時)