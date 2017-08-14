加速宇宙通訊 SpaceX送超級電腦上國際太空站
太空探索公司SpaceX的火箭今預計將發射升空火箭、運送一艘無人補給船到國際太空站，補給中包括一台惠普(Hewlett Packard)製造的超級電腦，這台電腦將進行為期1年的實驗，以測試它使否能在外星球上嚴酷的環境中運作，改善未來太空人和地球的聯繫。
該公司的獵鷹9號火箭預計周一在美國佛州卡納維爾角、當地時間12:31pm發射升空，帶著2,900公斤等包括HP超級電腦的的物資前往國際太空站。這台被稱為The Spaceborne Computer的電腦將進行為期1年的測試，因為這和太空人抵達火星所需的時間一致。
當太空人前往宇宙深處，和地球的通訊速度會越來越慢。並依照地球和火星間的距離，傳送一個訊息後送達的時間會延遲4到24分鐘。惠普高級副總裁Alain Andreoli說，這樣的通訊延遲對太空人進行任何地面探索而言，都會產生相當大的挑戰和危險，尤其是萬一他們碰上無法自行解決的緊急情況時。這個新的超級電腦目標是要在太空船上提供精密、可長時間運作的電腦資源，Andreoli說這個1年期的實驗室達到這個目標的第一步。
其他將進行的實驗包括帕金森氏症的療法，因為在外太空中重力較弱，蛋白質結晶可以長得較大，有助於科學家了解帕金森氏症中重要的蛋白質LRRK2，目前這個蛋白質很難在地球上進行研究。其它將進行的實驗還有用幹細胞培育新的肺部細胞、還有在外太空種植蔬菜等。
目前氣象預報顯示，按計畫發射的機率約70%，若發射因任何原因延誤，就必須要等到下周再進行發射，因為週四國際太空站的俄羅斯太空人將進行太空漫步，布署一連串衛星。
這也是SpaceX為美國太空總署NASA進行的第12次太空任務，獵鷹9號火箭發射10分鐘後，會開始返回、試圖重新降落在卡納維爾角的地面上。SpaceX一直不斷進行火箭回收，試圖降低太空探索的費用。
(中時電子報)
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