遭質疑「吃親民黨豆腐」 吳敦義駁斥

國民黨主席當選人吳敦義出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

國民黨主席當選人吳敦義(右二)出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

國民黨主席當選人吳敦義出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

國民黨主席當選人吳敦義(前排中)出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

國民黨主席當選人吳敦義(站立著右)出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

國民黨主席當選人吳敦義(中)出席台北市佛教會理事長交接典禮。(黃世麒攝)

報載親民黨內部對於國民黨主席當選人吳敦義要找李鴻源、周錫瑋戰雙北，卻完全沒有找親民黨主席宋楚瑜溝通，「是不尊重」、「吃豆腐」。吳敦義14日出席台北市佛教會理事長交接儀式後受訪喊冤，強調李、周二人都是人才，希望他們能為人民服務，絕對沒有「吃豆腐」的問題。

(中時)