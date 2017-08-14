任務結束！國道警殉職今公祭 警界大陣仗送行

陳啟瑞靈車繞行到竹林分隊隊部，接受同仁致敬，並宣布任務結束。（徐養齡翻攝）

陳啟瑞靈車繞行到竹林分隊隊部，接受同仁致敬，並宣布任務結束。（徐養齡翻攝）

警政署長陳國恩（左）承諾會改善警方執法環境。（徐養齡攝）

「啟瑞兄弟，任務結束，祝一路好走！」殉職國道警陳啟瑞公祭儀式上午結束後，靈柩隨即起靈上車，前往生前任職的竹林分隊繞行，分隊數十名同仁在隊部外列隊，靈車通過時全體行舉手禮致敬，希望這名同甘共苦、鞠躬盡瘁的好弟兄能走得安穩。

警政署長陳國恩表示，同仁用生命守護用路人的安全，在執勤過程中因公死亡，令人悲痛與不捨，警政署除了將協助家屬善後，也會改善交通執法及值勤環境，希望每個同仁都能平安的守護人民的生命安全。

(中時)