任務結束！國道警殉職今公祭 警界大陣仗送行
「啟瑞兄弟，任務結束，祝一路好走！」殉職國道警陳啟瑞公祭儀式上午結束後，靈柩隨即起靈上車，前往生前任職的竹林分隊繞行，分隊數十名同仁在隊部外列隊，靈車通過時全體行舉手禮致敬，希望這名同甘共苦、鞠躬盡瘁的好弟兄能走得安穩。
警政署長陳國恩表示，同仁用生命守護用路人的安全，在執勤過程中因公死亡，令人悲痛與不捨，警政署除了將協助家屬善後，也會改善交通執法及值勤環境，希望每個同仁都能平安的守護人民的生命安全。
(中時)
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