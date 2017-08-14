女星遇癡漢騷擾 對方稱「妳太美讓我犯罪」
新生代女子團體Twinko，2013年出道就備受外界關注，雖然去年底經歷團員改組、斯亞正式退團，但人氣絲毫不受影響，依舊有數十萬粉絲力挺，五名團員受訪被問及是有被性騷經驗? 凱希表示曾在火車上被盯上，對方還表示「妳美到讓我犯罪」。
根據《蘋果日報》報導，團員星潼透露補習班老師曾約她出去，不過出去幾次後居然毛手毛腳，甚至還觸碰她身體大讚「妳皮膚好好喔」，此舉動讓她當時嚇到不知所措，但幸好及時反應表示「媽媽在等我」，才躲過恐被侵犯的危險，還好沒被侵犯，至於凱希則是拍完戲後要搭台鐵北上時，竟被一名中年男子盯上，對方先是吹噓自己是老闆，接著對她說「妳長得好像我老婆喔」，隨後又表示「因為妳太美了會讓我犯罪」，讓她急忙傳訊請經紀人救援，最後還是列車長出面警告才肯罷休。
(中時電子報)
關鍵字：Twinko
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