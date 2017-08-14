邀吃泡麵 男舍監性侵國二男判7年6月定讞
高雄市某中學學生宿舍邱姓管理員，前年藉口邀學生到他房內吃泡麵，兩度誘騙14歲就讀國中二年級的男學生與他發生性行為，最高法院考量邱男坦認部分犯行，犯後未與被害男學生和解或為任何賠償，將他依成年人故意對少年犯強制性交罪判刑7年6月確定。
判決指出，42歲的邱姓男老師在103年5月到104年5月間，擔任高雄一所私立中學的管理員，負責管理住宿學生的生活起居，他在104年4月和5月間的深夜，以被害國中男學生「吃泡麵」為藉口，要求對方到他個人寢室內，待男學生吃完泡麵，加以性侵。
邱男脫去男學生的內褲，撫摸其生殖器後再進行口交，期間男學生推開表示拒絕，但邱男以凶惡眼神怒瞪對方，使其不敢反抗，他食髓知味，隔月又以此方式，再次於強制性交得逞；男學生放假返家表達想轉學，母親一問才知遭邱男性侵，立即向校方反映。
邱男坦承對男學生口交，但辯稱雙方是「合意」發生親密行為，高雄高分院佐以證人證詞，不採信他的辯詞，但考量他非以強暴、脅迫方式犯下本案，且犯行侵害程度非重，將他判刑7年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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