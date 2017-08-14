聯手升級 美準備好助印度軍備大幅現代化

阿卡什導彈。(圖/Frontier India Defense and Strategic News Service)

正值中國與印度再錫金段邊境洞朗地區對峙之際，美國和印度頻頻傳出要在軍事層面上進行更進一步的聯手，美國太平洋司令哈里斯日前就表示，美國已經準備好要幫助印度進行大規模的軍備現代化，更說美印聯手將可以顯著、有效的大幅提升印度軍力。

據《印度報業托拉斯》報導，過去十年中美國和印度的國防貿易達到150億美金（約新台幣4,550億元），而且在未來的幾年有望繼續增加，包括印度這些來向美國獲得各種最新的軍事設備包括戰鬥機、無人駕駛飛機和航空母艦。

美軍太平洋司令海軍上將哈里斯（Harry Harris）強力推動美國和印度的軍事關係，他日前表示：「我相信美國已經準備好幫助印度進行軍事現代化，印度一直以來都是美國重要的軍事夥伴」，也說「我認為兩國攜手可以以顯著及有效的方式，來增強印度的軍事能力」。

美軍太平洋司令哈里斯。(圖/美聯社)

哈里斯也對印度和美國長期以來的軍事合作感到開心，他表示兩國的合作自馬拉巴爾（Malabar）軍事演練開始，而且已經延續了這謝軍事演習傳統很多年，而且演習含通時聯手了美國在太平洋的重夥伴日本，更呼籲澳洲應該也要加入這場多國聯手的演習，因為澳洲和印度在印度洋上有許多共同利益。

這次的聯手升級軍備是印度向長期以來目標邁進，近來印度的軍力頗受外界質疑，美國《外交學者》報導，印度近來在面臨北方和中國的對峙及西北方與巴基斯坦長期的衝突問題，印度主計審計長公署（CAG）7月的報告引起了國會對印度軍力的嚴重擔憂，其中最令人憂心的是印度戰機高墜毀率以及導彈穩定性低。

印度空軍米格-21。(圖/IAF)

報告內容顯示，印度軍方認為需要約750架戰機、42個戰鬥機編隊，才能應對中國和巴基斯坦的雙線戰爭，而且1960年代首次投入使用的米格-21（MIG-21）戰鬥機即將被淘汰，到2032年印度將只剩下22個戰鬥機編隊，更雪上加霜的是根據2月的資料顯示，印度軍用飛機的高墜毀率，在過去4年就墜毀了39架。

印軍另一個令人擔憂的問題在於其導彈系統，其失敗率遠高於國際標準，印度軍方過去從國有的巴拉特電子公司（Bharat Electronics Limited）購買的80個導彈系統中，有30%的阿卡什（Akash）導彈系統在基礎測試中失敗，測試顯示導彈的速度過慢而且關鍵零件 ─ 助推器噴管故障，使其中2枚導彈甚沒有成功發射。另外，印度政府去年宣布將在中印邊境的6個指定地點部署阿卡什導彈，但目前都還沒安裝成功。

(中時電子報)