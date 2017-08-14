一日三餐的生理科學根據？
早中晚三餐對一般人來說習以為常，就算你吃飯時間不固定，也一定都覺得一日照時間吃三餐才叫正常，但你是否想過，一天吃三頓飯有生理上科學的原因嗎？還是只是因為文化中根深蒂固的觀念養成。
耶魯大學歷史系教授費里德曼(Paul Freedman)就指出，其實我們什麼時候吃東西，也許與主流文化之間的關係要更緊密一些，而生理科學上的上的因素則變得不那麼重要了。
試想如果要你在早餐時間吃一些較違反「常理」的東西(如牛排、冰淇淋等)，你是否會覺得難以下嚥，所以其實吃東西的種類與時間，全憑我們所生活社會的經驗去判斷。
費里德曼進一步指出，每天用餐三次是人們普遍所採用的一種文化模式，而這種已經被應用了幾十年的模式在「可預測方面」讓人覺得合理、舒服。
因此對於忙碌的現代人來說，其實也不一定要遵守一日三餐這個「文化模式」。而最近在美國，就有越來越多人把午餐作為一天的主要膳食，因為很少有時間吃早餐。
(中時電子報)
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