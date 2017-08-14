「藉由女攝影家鏡頭呈現真善美藝術的真實性」女攝影家在台首創舉辦聯展

林庭年作品。（主辦單位提供）

蔡美玉作品。（主辦單位提供）

「第一屆台灣女攝影家聯展」，將首次在台灣舉辦，17日至8月31日，於淡水文化園區展出，並於8月19日（星期六）下午14時，淡水文化園區舉行開幕儀式。

這是 一項集結女攝影家影像的創作，由台灣攝影家交流協會女攝影家分會主辦，分會會長洪春梅邀集台灣及大陸39位女攝影家，共同參與的「第一屆台灣女攝影家聯展」，總共展出121幅攝影作品。

主題是「鏡頭下的真善美，藝術與觀念攝影的呈現」，本次策展人蔡美玉表示，這是首次邀集台灣地區女攝影家所舉辦的攝影作品聯展， 除台灣地區女攝影家熱烈回應外，亦獲得廣東省攝影家協會副主席兼秘書長郭小寧女士支持即促成大陸地區女攝影家參與盛會，使得本次聯展作品橫跨兩岸，展出作品更顯多元豐富。

(中時)