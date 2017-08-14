PGA》英雄出少年！24歲湯瑪斯PGA大賽稱王
美國24歲新生代高手湯瑪斯，第7洞到第17洞抓下5隻小鳥，穩穩守住領先地位，最終在PGA錦標賽決賽輪揮出68桿(-3)，以贏2桿的總桿276桿(-8)，奪下生涯第1座大賽冠軍與189萬美元獎金。
美巡「4大賽」落幕，冠軍得主除了英國公開賽美國史畢斯，名人賽西班牙賈西亞、美國公開賽美國柯普卡與PGA錦標賽湯瑪斯3人，都是生涯首捧大賽金盃。美國選手囊括其中3場冠軍，贏了裡子與面子。
湯瑪斯2016-17球季共奪得CIMB菁英賽、SBS錦標賽、SONY公開賽與「4大賽」最後1戰PGA錦標賽4場冠軍，為本季目前最多勝選手。
義大利莫里納瑞、美國瑞德、前美國名人賽冠軍南非烏斯泰森，同以278桿(-6)並列第2。領先36洞的亞洲第1高手松山英樹，決賽輪前9洞出現3鳥5柏忌劇烈震盪，連續兩天交出72桿(+1)，以輸3桿的總桿279(-5)，與美國新生代好手佛勒並列第5，爭奪生涯首場大賽冠軍殘念。
前球王澳洲戴伊283桿(-1)並列第9，當今「球王」美國強森決賽輪飆出67桿（-4），但僅以284桿（+0)升至與美國公開賽冠軍柯普卡並列第13。本屆爭奪大賽「2連勝」史畢斯，四天來始終打不出令人驚豔的佳績，雖決賽輪交出70桿(-1)，仍僅以總桿286桿(+2)獲得並列第28。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。