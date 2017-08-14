PGA》英雄出少年！24歲湯瑪斯PGA大賽稱王

湯瑪斯高捧生涯首座大賽冠軍盃，美巡本季奪4冠暫居最多勝選手。(美聯社)

美國24歲新生代高手湯瑪斯，第7洞到第17洞抓下5隻小鳥，穩穩守住領先地位，最終在PGA錦標賽決賽輪揮出68桿(-3)，以贏2桿的總桿276桿(-8)，奪下生涯第1座大賽冠軍與189萬美元獎金。

美巡「4大賽」落幕，冠軍得主除了英國公開賽美國史畢斯，名人賽西班牙賈西亞、美國公開賽美國柯普卡與PGA錦標賽湯瑪斯3人，都是生涯首捧大賽金盃。美國選手囊括其中3場冠軍，贏了裡子與面子。

湯瑪斯2016-17球季共奪得CIMB菁英賽、SBS錦標賽、SONY公開賽與「4大賽」最後1戰PGA錦標賽4場冠軍，為本季目前最多勝選手。

義大利莫里納瑞、美國瑞德、前美國名人賽冠軍南非烏斯泰森，同以278桿(-6)並列第2。領先36洞的亞洲第1高手松山英樹，決賽輪前9洞出現3鳥5柏忌劇烈震盪，連續兩天交出72桿(+1)，以輸3桿的總桿279(-5)，與美國新生代好手佛勒並列第5，爭奪生涯首場大賽冠軍殘念。

前球王澳洲戴伊283桿(-1)並列第9，當今「球王」美國強森決賽輪飆出67桿（-4），但僅以284桿（+0)升至與美國公開賽冠軍柯普卡並列第13。本屆爭奪大賽「2連勝」史畢斯，四天來始終打不出令人驚豔的佳績，雖決賽輪交出70桿(-1)，仍僅以總桿286桿(+2)獲得並列第28。

(中時電子報)