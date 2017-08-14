川普亮刀 可能砍了白宮首席策士巴農

美國總統川普的兩名現任與卸任高級顧問周日透露，這位白宮主人的刀已出鞘，準備砍向充滿爭議的首席策士巴農（Steve Bannon）。

白宮內部的消息人士告訴CNN，白宮幕僚長凱利（John Kelly）對極右派的巴農很感冒。同時他也指出，巴農追求自己的計畫，與凱利規劃的權力架構格格不入。

美國國家廣播公司（NBC）的陶德（Chuck Todd）周日連問國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）3次，他有沒有辦法在白宮和巴農共事，但他都避而不答。

(中時電子報)