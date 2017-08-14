桃園家扶50年 「被寫在歌裡」傳遞精神

桃園家扶中心13日歡慶成立50周年，在桃園市平鎮區新勢公園舉行公益嘉年華活動，由受扶助青年演唱這次活動主題曲「被寫在歌裡」，透過饒富詩意的歌詞，與動人歌曲，傳遞家扶的精神、理念。

這首「被寫在歌裡」，由桃園家扶社工胡詠麟一手包辦詞曲，以「烏托邦神祕」等歌詞，比喻兒童快樂成長、不受威脅的大同世界，並以浪漫歌詞，寫出社工員與受扶助對象的溫馨情感。

胡詠麟說，求學時期玩團，有些創作基礎，加上去年做家扶微電影時，音樂版權有些問題，因此今年花2周時間創作出歌曲，紀念桃園家扶走過半世紀。

受扶助3名青年昨在會場唱出這首主題曲，博得台下熱烈掌聲。其中蘇昱瑋就讀台師大學表演藝術研究所，出身單親家庭，家中經濟並不寬裕，靠著半工半讀，以及家扶經濟援助、優異成績獎助學金，選擇走上最愛的表演之路。

家扶中心主任張伏杉表示，家扶先從台中成立，50年前左右在各縣市成立家扶中心。桃園家扶走過半世紀，幫助1萬5千個孩童自立，如今協助1500戶、3500個學童、400個兒童保護案、100位寄養孩童，希望拉近親子關係、健全家庭教育，讓孩童快樂成長。

桃園家扶扶幼委員會主委張建隆表示，感謝多年來的民眾支持、贊助，讓家扶走過50年，證明社會處處有溫暖。桃園市副市長游建華則說，桃園家扶幫助弱勢孩童，給予支持、陪伴，也對兒少保護、寄養家庭盡不少力量，讓社會局業務推展更順暢，感謝家扶多年的付出。

(中時)