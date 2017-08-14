MLB》要被夾殺怎辦？貝爾崔乾脆自行了斷...

貝爾崔眼看要被觸殺(右)，乾脆自己跑出3呎線出局。(美聯社)

若在球場上被夾殺，不少跑者都會選擇在壘間周旋，試圖尋找一線生機，遊騎兵老將貝爾崔(Andrian Beltre)今(14日)也碰到這樣的情況，不過已經38歲的他，或許是知道跑不出這群小老弟的魔掌，沒讓他們追太久，乾脆自己跑出合法跑壘的3呎線範圍，自行了斷。

當時比賽進行到4下，貝爾崔在無人出局一壘有人時，跟進擊出右外野安打，原本打算衝上二壘，沒想到球卻早他一步進到內野。貝爾崔在劫難逃，先跑回一壘再往二壘衝，此時球傳到二壘手阿圖維(Jose Altuve)手上，貝爾崔要被觸殺之際，竟自己選擇往內野草皮區跑。

貝爾崔(紅圈處)要被觸殺前，索性直朝草皮區跑。(截自推特)

根據棒球規則，跑壘員若跑超出壘線左右三呎範圍，會直接被裁定出局。而從畫面來看，貝爾崔整個跑到內野草皮上，想當然爾，裁判是馬上比出出局手勢。只是他寧可「自殺」也不要被觸殺，劇情是頗為逗趣，但這個賣命跑壘，最後沒替遊騎兵換回分數。

貝爾崔該局雖遭觸殺，影響球隊攻勢，不過遊騎兵受制凱寇(Dallas Keuchel)等3投封鎖，以1比2輸球，整場僅得到1分，而唯一分數就是靠貝爾崔陽春炮拿下。凱寇精采奪得第10勝，遊騎兵先發凱許納(Andrew Cashner)雖也繳7局失2分好投，但碰到凱寇，也只能苦吞本季第9敗。

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(中時電子報)