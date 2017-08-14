駕駛為通緝 一舉查獲乘客攜改造槍彈

警方查獲洪姓男子非法持有改造槍械！（陳世宗翻攝）

警方在駕駛座下方包包內，搜出1把改造手槍及子彈。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員黃聖文、楊智超、黃致惟，於日前執行路檢勤務時，於文心路與櫻花路口攔查自小客車，發現駕駛眼神飄忽，查證身分時吱吱唔唔，顧左右而言他，形跡十分可疑。

員警查詢發現田姓駕駛(88年次)為新竹地院發布之少年通緝犯，而後座戴姓乘客(82年次)經查為嘉義地院發布之毒品通緝犯，員警另對該輛自小客車進行附帶搜索，搜索過程中洪姓乘客(78年次)一直叮嚀「車子是別人的不要弄亂」，引起警方懷疑！

警方指出，員警在物品雜亂的車內仔細搜索，果然在駕駛座下方的包包內搜出1把改造手槍，且彈夾內還有10發子彈，槍枝還以衣服包覆隱蔽。洪姓乘客坦承該把改造手槍為其攜帶，因前幾天與他人有所糾紛，隨身攜帶防身，沒想到遇到臨檢被警方查獲！

警方表示，經偵訊後，將洪嫌依槍砲彈藥管理條例罪嫌移送；另田嫌及戴嫌依法移送歸案。

(中時)