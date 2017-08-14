事業有成的林宴臨與家族討論後，以母親名義捐贈復康巴士給新北市。（葉書宏攝）

事業有成的林宴臨與家族討論後，以母親名義捐贈復康巴士給新北市。（葉書宏攝）

新北市副市長侯友宜受訪。（葉書宏攝）

參選表態有譜？侯友宜：不要辜負他們的期望。( 葉書宏攝)

新北市政府社會局今（14日）上午10時許，舉行身心障礙者復康巴士捐贈儀式，事業有成的林宴臨與家族討論後，以今年3月剛過世母親林闕嬌的名義，捐贈復康巴士給新北市政府，林家人當場力拱侯參選新北市長，允諾侯當市長8年要再捐16輛巴士。侯友宜則表示，「不要辜負他們的期望，好好努力把事情做好！」

林宴臨表示，以往做過不少愛心捐贈活動，但都婉拒匾額、謝卡等，因為他認為那些成本可以花在更有意義的地方，這次與家族討論後決定用母親名義捐贈，一開始婉拒任何儀式，但是為了與侯友宜見一面，他們答應捐贈儀式。

林宴臨說，林家人都是侯友宜的粉絲，若侯參選新北市長，他可以透過家族、公司幫忙在三重區拉票300至500票，希望侯可以繼續為新北市民服務，另外，他允諾今年還要再捐一台巴士，若侯當市長8年就要再捐16輛。

侯友宜表示，真的很感動！林家人對新北市政府同仁們的肯定，及對他個人的支持，希望多替地方做事的態度，不要辜負他們的期望，好好努力把事情做好，讓新北市未來越來越好、越來越棒，一起努力為身心障礙者、下一代打拼。

(中時)