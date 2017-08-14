參選表態有譜？侯友宜：不要辜負他們的期望
新北市政府社會局今（14日）上午10時許，舉行身心障礙者復康巴士捐贈儀式，事業有成的林宴臨與家族討論後，以今年3月剛過世母親林闕嬌的名義，捐贈復康巴士給新北市政府，林家人當場力拱侯參選新北市長，允諾侯當市長8年要再捐16輛巴士。侯友宜則表示，「不要辜負他們的期望，好好努力把事情做好！」
林宴臨表示，以往做過不少愛心捐贈活動，但都婉拒匾額、謝卡等，因為他認為那些成本可以花在更有意義的地方，這次與家族討論後決定用母親名義捐贈，一開始婉拒任何儀式，但是為了與侯友宜見一面，他們答應捐贈儀式。
林宴臨說，林家人都是侯友宜的粉絲，若侯參選新北市長，他可以透過家族、公司幫忙在三重區拉票300至500票，希望侯可以繼續為新北市民服務，另外，他允諾今年還要再捐一台巴士，若侯當市長8年就要再捐16輛。
侯友宜表示，真的很感動！林家人對新北市政府同仁們的肯定，及對他個人的支持，希望多替地方做事的態度，不要辜負他們的期望，好好努力把事情做好，讓新北市未來越來越好、越來越棒，一起努力為身心障礙者、下一代打拼。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。