助弱勢院童 福宏扶輪社舉辦慈善公益音樂饗宴

桃園福宏扶輪社今年首度將冬令營活動改為夏季舉辦，希望照顧更多弱勢院童。(福宏扶輪社提供)

福宏扶輪社長陳再河結合夏令營閉幕式及慈善公益音樂會，帶給孩子們不一樣的音樂饗宴。(福宏扶輪社提供)

桃園市福宏扶輪社為回饋慈善公益，13日舉行2017慈善公益音樂饗宴，暨新世代福宏夏令營閉幕式，3502地區桃園福宏扶輪社社長陳再河說，過去兩場活動都分開舉行，今年特別把3天2夜的夏令營閉幕式，與慈善公益音樂會開幕活動結合，希望讓小朋友感受不一樣的音樂饗宴。

福宏扶輪社自2013年起每年8月固定舉辦慈善公益音樂饗宴，並提供專車接送地區弱勢院童欣賞演出，社長陳再河說，福宏扶輪社過去舉辦冬令營及音樂饗宴活動，今年是首次把冬令營改為夏令營，就是希望回饋弱勢的層面能更加擴大，並透過營隊活動教導弱勢孩子們團隊合作、西餐禮儀、登機手續、體驗搭機，並在美好的音樂聲中畫下完美句點。

(中時)