台北高溫逼近37度 到周三都熱爆

本周台灣繼續處於炎熱高溫的型態。（取自氣象局官網）

根據中央氣象局發布的訊息，今日午前各地炎熱，目前台北地區已達攝氏36.6度，其次是板橋35.8度、淡水34.6度，有出現37度高溫的機率，花東縱谷亦有可能達到36度，請民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

氣象局預估，周一至周三台灣繼續炎熱，台北市最高溫都將達到37度左右，周四至周六略降至36度，仍然居高不下。

(中時)