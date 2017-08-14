假賣股票真詐財 日碩負責人涉詐騙上億

何志偉怒批詐騙是「國恥」，呼籲有關單位盡速偵辦，還被害人公道。（陳燕珩攝）

「日碩實業」負責人吳智豪涉嫌誆騙30多名受害人，詐騙金額高達上億。（陳燕珩攝）

台版華爾街之狼再現？北市議員何志偉接獲民眾陳情，控訴「日碩實業」負責人吳智豪涉嫌誆騙30多名受害人，詐騙金額高達上億，受害者7月發現公司跳票，但吳早已潛逃出境，錢要不回來，也求助無門。何志偉怒批詐騙是「國恥」，呼籲有關單位盡速偵辦，還被害人公道。

何志偉指出，吳智豪先前掛名「日碩實業」和「中外儀器」負責人，打著全台最大醫材公司「中外儀器」的名號，對外聲稱2家公司將合併，前景可期，2月起與多名被害人簽定「股票買賣約定書」，豈料，竟是假印股票真詐騙，目前已知的受害人就有30多名，金額達上億。

受害者A小姐表示，她過去與吳智豪有業務往來，吳稱日碩將上市上櫃，先以1股12元價格賣股票給她，聲稱之後會用1股20元買回，她找來親朋好友一起投資，2月起陸續匯款，吳卻用各種藉口拖延交付股票，接著公司在7月中跳票，吳逃離台灣，訊息不回、電話不接，被騙的500多萬不知去向。

另名受害者B先生則說，吳智豪強調自己是中外和日碩負責人，提供很多公司資料，還舉辦股東說明會，現場有200多人參加，因此不疑有他相信日碩將上市，後來吳借錢周轉，他幫忙向親友、融資公司借貸，不料吳卻跑路了，債務通通轉嫁到自己身上，總金額達3000多萬，害得自己的公司也受影響。

此外，受害者C先生也是借錢給吳周轉，但日碩卻突然跳票，讓他措手不及，他質疑吳一開始就有一把資金洗到國外，他前後被騙200多萬，不僅自己的公司無法運作，也難以跟親友交代。

對此，刑警大隊經濟組長張文峰說，這種假投資真詐財的案件，都是利用高報酬率誘使被害人上當，由於該案正在偵查中，不方便透露細節，但也呼籲被害人，要主動出面報案，檢調單位才能盡快凍結、扣查嫌犯的資產，並限制出境。

(中時)