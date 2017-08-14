2017全台固網寬頻上網 中華電整體滿意度最高

台灣數位匯流發展協會今(14)日公布「2017全台固網寬頻網路使用大調查」，中華電信整體滿意度最高。

台灣數位匯流發展協會於今年5月17日至7月23日期間，進行「2017全台固網寬頻網路使用大調查」，透過NCC公布的最新手機號碼前五碼號頭加上後五碼隨機的手機號碼抽樣，發送網路調查網址，針對全台18歲以上民眾進行網路調查，共回收2,417份有效問卷，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.0個百分點之內，並依內政部公布最新人口資料，針對性別、年齡、居住地區採用多重反覆加權(Raking)，加權後樣本結構與母體結構一致。

經調查，每位受訪者家中平均有4.8個可連網裝置，包含手機，平板、筆記型電腦與桌上型電腦，更有82.5%的受訪者有使用固網寬頻上網，其中以智慧型手機連網最多(81.1%)，桌上型電腦(66.6%)與筆記型電腦(52.8％)則為在家中使用寬頻上網的民眾最常使用的連網裝置之二、三名。

調查中民眾網路使用習慣，有使用寬頻上網的民眾平均每週花27.6小時透過家中固網寬頻上網，其中以晚間6點至0點間使用最頻繁(87.5%)，其次為中午12點至下午6點(46.0%)。

7成民眾挑選業者時最注重服務內容，其中以「網路穩定度」為最主要考量因素，中華電信於各項服務滿意度評比位居第一 ，其次是凱擘大寬頻。

調查中詢問「您現在主要使用的固網寬頻服務業者的考量因素」，有使用寬頻上網的民眾中，以服務內容(73.7%)、費率優惠(54.9%)、內部評價(28.6%)為前三考量因素，在服務內容中，又以網路穩定度(64.8%)為主要考量因素；重視費率優惠的民眾，則以每月帳單金額合理(36.9%)為主要考量。

此調查亦針對台灣目前主要固網寬頻網路服務業者進行滿意度調查，滿意度調查項目分別為「網路速度、網路穩定度、客戶服務、網路安全、整體滿意度」。網路速度滿意度前三名業者分別為：中華電信(84.1%)、凱擘大寬頻(68.5%)、台灣大寬頻(65.4%)，中華電信網路速度滿意度大幅領先。

網路穩定度滿意度前三名業者分別為中華電信(85.7%)、凱擘大寬頻(68.4%)、台灣寬頻通訊(61.5%)。

客戶服務滿意度前三名業者分別為中華電信(93.8%)、凱擘大寬頻(70.8%)、台灣大寬頻(68.9%)。

對於網路安全的重視度，因日前WannaCry病毒攻擊，消費者對於網路資安的重視度提升，而消費者對網路安全滿意度前三名業者分別為中華電信(91.6%)、台灣寬頻通訊(88.2%)、凱擘大寬頻(80.9%)。

總結對各家業者的整體滿意度調查排名分別為中華電信(88.8%)、台灣寬頻通訊(75.1%)、凱擘大寬頻(70.4%)。

中華電信為業者滿意度調查最大贏家，獲得五項滿意度調查第一名，其次則為凱擘寬頻大調查獲得三項滿意度第二名的佳績，台灣寬頻通訊則在網路安全、整體滿意度兩項得到第二名。

值得注意的是，固網寬頻的消費者中，中華電信用戶的忠誠度最高，87.5%的中華電信用戶在未來一年內不考慮更換業者，其次為台灣大寬頻(77.1%)、凱擘大寬頻(71.8%)。

有2成目前有使用固網寬頻的受訪者在未來一年內考慮更換業者，其中有60.4%選擇更換為中華電信、台灣大寬頻為第二名(17.0%），而考慮更換業者的民眾表示主要考量因素為服務內容(86.5%)，其中又以網路穩定(79.8%)與下載速度快(55.4%)最為重視。

串流影音服務崛起 近8成民眾近期曾使用

近半民眾使用網路安全產品 資安重視度提升。

經調查在有使用家中固網寬頻上網的民眾中，過去一個月內有78.7%民眾曾透過家中固網寬頻使用串流影音服務(如Youtube、 Netflix、愛奇藝、LineTV等) ，平均每週使用15.85小時，顯現出線上串流影音服務的熱門度，消費者逐漸提高透過網路線上觀看影音內容的時間。

而在使用家中固網寬頻上網的民眾中，過去一個月內，近4成民眾曾透過家中固網寬頻服務玩線上遊戲，每週平均15.56小時。

而近日陸續出現的大規模網路資安攻擊，造成全球網路使用者的惶恐，本次調查特別針對民眾在家中使用寬頻網路服務時遇到的資訊安全問題，以及是否實際購買相關網路安全產品進行調查。調查發現，有27.9％的使用者曾在家中使用固網寬頻服務時遇過中毒/惡意程式/勒索軟體的問題，其次為曾受到色情/暴力等不良資訊困擾的民眾，佔23.4%。

而民眾最擔心的網路安全問題則依序為個人資料外洩、帳號被盜用、中毒/惡意程式/勒索軟體、色情/暴力不良資訊，也因民眾對網

路安全的重視，經調查，目前已有近半數受訪者(49.8%)有使用網路安全相關產品，主要購買的原因為預防性目的，降低日常使用固網寬頻的安全風險。

(工商)