「愛蜂法官」縱放槍砲犯 南檢提抗告
48歲槍砲通緝犯張英德被台南市刑警大隊逮獲後，檢方以有逃亡之虞向台南地方法院聲請羈押。張某雖坦承犯行，但以「家裡養了200多箱蜜蜂，他必須照顧，否則一周內會死」為由求饒；不料，法官王國忠認同對方說法，以「本於愛護生命，讓所養蜜蜂不會發生死亡憾事」，裁定10萬元交保，引發各界譁然。對此，台南地檢署已向台南高分院提出抗告。
南市刑大日前獲報，指住在白河的張英德擁槍自重，歷經數月跟監蒐證後，本月8日清晨6點多持搜索票前往張某住處逮人，人贓俱獲起出2把改造手槍及上百顆子彈半成品、改造工具及安非他命，偵訊後依槍砲、毒品等罪嫌移送南檢偵辦。
偵訊時，張某坦承犯行不諱，但卻辯稱「家裡養了200多箱蜜蜂，必須照顧，否則一周內會死」，並要求不要押他。但因張某曾有2次通緝記錄，檢方認為他有逃亡之虞，仍向法院聲請羈押。
沒想到，台南地院強制處分庭法官王國忠竟認同張某的說詞，當場裁定「嫌犯張英德在搜索時逃離現場，之前還有2次通緝記錄，檢察官認為被告有逃亡之虞，並非無理由。但被告警詢時承稱有200多箱蜜蜂需要他照顧處理，不然一周內會死亡。本於愛護生命，讓所養蜜蜂不會因為無人照顧而發生死亡憾事，認被告逃亡之虞，應可改以交保取代，而無羈押必要，諭知以10萬元讓張英德交保，並已將他釋放。」
此一裁定不僅讓檢警傻眼，有承辦員警無奈表示，不眠不休偵辦此案，成功防堵嫌犯持槍犯案，「滿屋子的槍砲、滿褲袋的毒品，這樣還能縱放？」、「難道蜜蜂比治安重要嗎？」也有員警認為，「張某既有改造槍枝能力，也有通緝紀錄，萬一人又跑了，難道要警察冒生命危險再抓一次？」台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘更強調，法官在10日裁定交保後，檢察官郭書鳴便立刻提出抗告。
台南地院行政庭長郭貞秀認為，張姓被告觸犯槍擊案事件，裁定主要是斟酌該案的各項情節，認為可以用命令被告出具保證金的方式，來代替羈押的必要性，讓案件進行、社會治安及被告人權等面向獲得平衡。羈押的必要性考量因素眾多，法官對外界法官指教將虛心檢討，未來做出妥適的強制處分決定。
該份強制處分書在網路瘋傳後，也引發網友熱議。有網友說，「我家貓咪沒我會死，若我犯罪，可以用這個理由交保嗎？」、「難道蜜蜂不會自己採蜜？」甚至有人批評法官是「愛蜂法官」，還感嘆「社會安全秩序，竟比不上蜜蜂？」
不少蜂農也直指「根本是胡扯！」還說「蜂群沒照顧確有影響，但絕非一定要自己來不可」、「如果真的有200多箱蜜蜂，這一定是團隊才能經營的規模，少一個人照顧，其實影響不大。」
(中時)
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