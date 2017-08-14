搶中元節商機 momo增加5倍備貨量

因應中元檔期的採購需求，momo富邦媒購物網今(14)日宣布，中元節的食品備貨量將較平日增加約5倍。

除此，富邦媒旗下通路momo購物網即日起至9月10日舉辦《中元節：別再搞鬼了》檔期活動，主打大份量澎湃箱與中元拜拜箱，零食、飲料、泡麵、罐頭、生鮮等商品下殺5折起。

8月21日前萬件指定食品消費滿800元現折120元，滿額折抵無上限，每天並祭出1元搶購、滿額登記送85度C下午茶組。

富邦媒表示，中元節的食品銷量量是僅次於過年的第二大節令，尤其以泡麵、零食、飲料、罐頭、生鮮等買氣最旺。

上半年度最受歡迎的熱賣商品，分別是泡麵類熱銷冠亞軍由拌麵系列的曾拌麵、Kiki拌麵奪下，經典統一肉燥麵也拿下第三名；進口零食以小雞點心麵與海苔類商品最受青睞。

本土零食最夯首推鹼性王梅精貽、堅果類食品、紅豆食府手工系列點心；罐裝飲品除了水之外，UCC的無糖咖啡、每朝健康綠茶、愛之味純濃燕麥賣得最好，而芝麻醬、玉米粒、素香鬆為罐頭類別的熱銷品。

momo購物網表示，市場上供選擇的商品非常多元，消費者接受度也愈趨廣泛，加上喜歡嘗鮮的特性，讓熱銷排行商品總是能見到新鮮貨，但歷久不衰的老滋味亦有一票擁護者，始終能高掛於熱銷排行榜上。

農曆七月俗稱鬼月，許多民眾對於有哪些習俗與禁忌，仍是摸不著頭緒，因此momo購物網特別邀請命理界雨揚老師於8月15日中午12點，在「momo購物網粉絲專頁」直播分享不可不知的鬼月習俗。

momo同時也成立《好兄弟Fun暑假專區》，推薦普渡法會、祭拜組合、隨身保平安、除穢化煞等商品，協助民眾在農曆7月份能趨吉避凶保平安。

(工商)