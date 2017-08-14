宜縣府工程在羅東運動公園內亂堆廢土 縣府：包商便宜行事

宜蘭縣政府正在進行羅東運動公園網球場改善工程，但工程承包商便宜行事，竟將工程廢土堆放在運動公園內。（縣議員陳鴻禧提供）

縣議員陳鴻禧今（14）日指出，羅東運動公園內竟然有1塊區域，變成了縣府新的廢土堆置場？縣府教育處解釋說，這是因為配合全運會進行網球場改善工程，工程包商將廢棄土暫時移置到橄欖球場後方放置，作法確實不恰當，已要求包商在1個星期內移除完畢。

陳鴻禧今天當面對代理縣長吳澤成表示，縣府何時在羅東運動公園內多了一個廢土堆置場？之後陳鴻禧進一步對媒體表示，營建廢土如果要再利用，應該是堆置在工區內，如果要移出工區，就必須移到廢土場內，並且要有3聯單，但縣府正在進行的羅東運動公園網球場整建工程，卻是直接將廢棄土移到橄欖球場北側，原本放置園區枯枝樹幹的地方，因數量龐大，引起很多民眾質疑，

縣府教育處長簡菲莉表示，羅東運動公園因配合全國運動會將在宜蘭舉行，正在進行網球場改善工程，並產生廢棄土方，但工程廠商便宜行事，將這些廢棄土石暫時搬移到橄欖場後方放置，羅東運動公園的場館人員也知道，而這些廢棄土方，有部分將來會混一些新土之後再回填。

簡菲莉說，即使如此，但廠商便宜行事的作法也確實不恰當，已經立即與縣府工務處協商，將這些廢棄土移往縣府與河川局之前所商量好的廢棄土可暫放地點，並且將會在1個星期內移除完畢。

(中時)