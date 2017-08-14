讓孩童「滑」出競爭力，遠傳APP物聯網創新數位營起跑!遠傳電信接軌STEM國際教育趨勢(科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Mathematics,簡稱STEM），致力推動縮短數位落差，8月14~16日與電訊暨智慧運輸科技發展基金會一同攜手臺灣師範大學、亞東技術學院，共同主辦為期三天的「國中小夏日學院-APP物聯網創新數位營」。

科技的快速變化，徹底改變人類生活型態，為提升孩童的競爭力，數位學習成了目前教育的新趨勢，近年來兒童夏令營或補習班也多了許多以數位學習為主題的課程

這次共招收30名國小五年級到國中一年級的學生，課程完全免費，希望透由夏令營有趣的型式，結合數位學習的實作課程，讓孩童「滑」出競爭力，走在科技尖端。

遠傳電信發言人郎亞玲表示，5G商轉進入倒數，未來將進入「萬物聯網」時代，科技正以你我不可預測的速度，改變這個世界，也因此「科技教育」已是成為國內與國際顯學。

在台灣，不僅教育部自107學年度起將「程式設計」列入國中小學生課綱；英國、澳洲和芬蘭，也設有STEM的整合運用，將此納入學校必修課程。因此，遠傳身為電信業，希冀結合核心能力，利用資通訊科技，推動數位學習，創造企業與社會、環境及利害關係人的共享價值，擴大社會影響力。

「國中小夏日學院-APP物聯網創新數位營」參加對象主要為國小五-六年級及國一學童為主，課程內容包含行動通訊應用與發展趨勢、物聯網及其應用介紹、APP程式設計等，教導小朋友透過基本電腦及智慧型手機的操作，免費學會設計自己專屬的APP，激發邏輯思考及創意能力，並透過團隊合作、思考與實作方式，將數位科技應用於生活中，從小提升孩童的競爭力。

(工商)