前天王嫂二婚倒數 樂基兒喜待嫁秀超狂姿勢
香港名模樂基兒與天王黎明2012年結束4年婚姻，樂基兒曾貴為天王嫂，恢復單身5年後，月底將與事網路有機食品生意的「食品大亨」Ian步入禮堂，即將二婚的樂基兒舉手投足散發待嫁喜悅，近日更曬出與未婚夫四處旅遊照，其中，樂基兒更在峽谷倒立，姿勢超狂。
「前天王嫂」樂基兒離婚5年後，即將梅開二度，月底將與交往2年的男友步入禮堂，小倆口選在加州舉行婚禮，二婚倒數的樂基兒也趁婚禮前，與Ian四處旅遊，她分享坐熱氣球、騎馬、游泳照等等，其中，樂基兒還在著名的羚羊峽谷倒立，儘管峽谷縫隙狹小，不過樂基兒筋骨軟Q，高難度動作仍難不倒她。
(中時電子報)
關鍵字：樂基兒
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