MiLB》林子偉先發開路先鋒　惜5打數安打掛零

林子偉未打出大聯盟手感，今5打數沒擊出安打。(圖：中央社資料照)

旅美紅襪隊3A好手林子偉，今（14日）對印地安人3A之戰，被排上先發陣容擔任開路先鋒、三壘手，可惜全場5打數沒有擊出敲出安打。

林子偉昨代跑出賽，今再被排入先發陣容，此役只有首打席靠對方左外野手失誤上壘，隨後4個打數都沒有擊出安打，其中2次打擊外野高飛被接殺，2次被三振，平均打擊率下滑至2成41。

(中時電子報)