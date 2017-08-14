又來了 中共運八飛機連三天繞台

大陸運-8電戰機。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

又來了，連三天，共機繞台。

國防部今(14)日表示，本日上午中共運八型機二架進行遠海長航訓練活動，其中一架由我南部防空識別區外，經巴士海峽後向東北航行，穿越宮古海域再飛返駐地；另一架經巴士海峽向東南航行後，循原航路飛返駐地。

國防部強調，國軍對於共機活動，均依規定全程監偵掌握與採取適切應處作為，捍衛我海、空域安全。

(中時)