學生不掃廁所 柯P直呼離譜：違反教育宗旨

台北市長柯文哲認為部分學校廁所由家長會出資委外打掃，違反教育宗旨，請教育局長曾燦金於校長會議中傳達；對此，柯文哲今天出席世大運轉播大團結記者會後說明，這是一種生活態度，家長會出錢找人替學生掃廁所，太離譜了！

柯文哲表示，小孩子應該要幫忙做家事，在學校要掃地，他不贊成由家長會出錢找人替學生掃地掃廁所，這太離譜了，違反對教育的宗旨。

他坦言自己家中也沒做到，因為妻子太寵小孩，上完大夜班回家還要自己洗碗，應該是孩子要幫忙洗，這是一種生活態度。因此，不應讓家長會出錢委外找人掃廁所，因為生活是教育的一部分。

(中時)