解碼新聞 柯：是在處理問題

本報今天報導，台北市政府「解碼小組」每天搜集市政府相關輿情與新聞，列出需要改進的問題，分別由不同局處列管。對此，台北市長柯文哲今天出席世大運轉播大團結記者會後說明，這是新的政治態度，北市府不是在處理新聞，而是在處理問題。

他說，新聞背後的意義是什麼，需要解碼，市政上有哪些問題要解決，就一項項列管，把外界批評變成動力，如他政治理念，把所有小問題解決，就沒有大問題；他認為，過去都是在處理新聞，不是在處理問題，應付過去後問題也沒解決。

柯文哲說，市府引進外面企業常用方法，首長互評，另也有員工滿意度調查，由下對上打分數、水平打分數，加上1999市民熱線分析。他認為，媒體的批評要嚴肅對待，接著是議員批評，一項項轉成要解決的問題，這是新政治文化概念。

(中時)