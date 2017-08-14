漁人碼頭-慶七夕！民歌譜愛意、浪漫煙火下嚐美味

漁人碼頭夕陽美景。（新北市漁業處提供）

熱呼呼的暑假，緊接著是月地熱情如火的「七夕」要來囉！從暑假在淡水漁人碼頭推出嘻哈遊樂園開始，緊接著在即將到來的七夕情人節，港區將推出一系列愛戀漁人碼頭-情人月活動，有浪漫民歌音樂會、打卡送愛戀鑰匙圈活動，從8月27日到9月30日每週六、日，將在漁人碼頭-觀海廣場愛戀登場！此外，8月27日起跑活動及9月30日閉幕活動還有加映港灣煙火秀及摸彩活動，歡迎大家一同來漁人碼頭浪漫一下！

民歌音樂會。（新北市漁業處提供）

8月27愛戀漁人碼頭-浪漫花火情人夜揭開序幕

8月27日適逢七夕情人節前夕，活動當天邀請貢寮海祭最佳人氣樂團獎-Norasays樂團、知名藝人王中平及民歌手李明德為情人演唱浪漫情歌，歡渡浪漫時光。為了讓有情人浪漫一夏，特別以『愛戀漁人碼頭』為活動主軸，規劃許多精采節目，不僅有情人一同手做膠珠吊飾活動，還有愛戀明信片浪漫傳情，寫下給情人綿綿情話，並結合港區藝術裝置，連續6週打卡贈禮，送出漁人碼頭愛戀鑰匙圈，每週六、日各限量100名，除了讓情侶能夠留下滿滿甜蜜回憶外，也能夠留下愛的紀念品。

當天還有令人期待的浪漫煙火秀，無數燦爛煙火綻放在星空，倒映在河岸上，將會是最美的回憶，9月30日情人月閉幕將再次施放絢麗煙火，讓情人們從情人變為家人，浪漫迎中秋。

愛戀情人橋。（新北市漁業處提供）

愛戀情人橋，全新登場

淡水漁人碼頭不僅是攜家帶眷出遊好去處，港區的情人橋也是情侶約會必去景點，還有「人間鹊橋」之稱，情人橋這十餘年來有無數情侶攜手走過，已是大家心中的回憶。在今年也特地將情人橋重新粉刷以全新裝扮登場！再次陪伴大家走過更多的回憶。

漁人碼頭一隅。（新北市漁業處提供）

好禮大方送 好獎大方抽

為了讓民眾感受活動的熱情，港區淡水區漁會、水灣企業股份有限公司、福容大飯店及世界巧克力夢公園也共襄盛舉，一起為情人月加碼贈禮！8月27日起跑活動當天在港區指定商家消費，依商家規定即可取得摸彩券，有機會獲得淡水福容大飯店-蜜月套房住宿券、漁人水岸精選套餐兌換券及世界巧克力夢公園門票等多樣好禮。

9月30日閉幕當天亦有消費送摸彩券活動，抽出麗星郵輪一人中獎兩人同行，一起進行愛之旅！活動期間(8/27~9/30)每週六、日，有打卡送愛戀鑰匙圈活動，並隨鑰匙圈贈送由福容大飯店提供的「情人塔」、「Lobby Bar無酒精飲料」買一送一券，每天限量100名！讓來聆聽民歌的民眾可以在淡水河岸，欣賞情人橋與夕陽倒映在海面的美景，共度浪漫的河畔情人晚餐。

(中時電子報)