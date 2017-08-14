重症孩童學保不理賠 教育部：業者認定「商業保險」

國民黨立委陳學聖今召開記者會指出，今年「學生保險」（學保）因招標不順，教育部7月底新增一項「幼兒帶病投保不理賠」，同時還給予（保費5％）行政作業費補助，才得以招標，但這對身心障礙孩子的家長是沈重負擔，家長需支持鼓勵，政府卻第一個放棄他們。金管會強調，學生保險偏向「商業保險」。

教育部國教署學務校安組組長林良慶表示，政府沒有放棄每一個小朋友，今年條約的改變，主要是106度入學的小朋友才有受到微調，原本已在幼兒園就讀者不受影響。

林良慶指出，106年入學就讀幼兒園的小朋友，他的帶病症狀與理賠症況若無相關，可以入保也可以理賠；他舉例，若是一名腦性麻痺的孩子念幼兒園，可以入保也可加保，在入保後，若因感染流感，此與腦麻無關，則可以理賠。

但現場一名家長黃子家提出，他的孩子是心臟病童，並在106年後入學，以上述標準，若他因感冒而引發心肌炎，可以理賠嗎？她說，新的保險制度已排除身體基本疾病，「但這不是說排除就能排除」，因為身體器官本身就是牽一髮而動全身。

現場也有一名家長朱秉瑩質疑，新的學保附加「幼兒帶病投保不理賠」是壽險業者還是教育部的決定？在場教育部、衛福部、金管會官員並未正面回應。

金管會保險局壽險監理組組長蔡火炎表示，原則上，學生團體保險是教育主管機關基於照顧學生人生安全保障為目的，透過主管法令規範保障範圍、內容及投保金額，並強制學校應對其學生辦理投保，學生保險目前的定位還是偏向「商業保險」。

但桃園腦麻協會理事長何麗梅說，學生保險不能以商業性質來看，政府能否以社會保險來看，為何都要配合財團決定？她的孩子、準備就讀台東大學研究所黃筱智也說，這群孩子都是在學學生，若不保學生保險，萬一他們有突發狀況，又不能給予點補助，對這些孩子的生活比較困難。

林良慶則強調，目前學保費用，政府出3分之1，家長出3分之2；他說，業者認為，這是一個「商業保險」，但政府部門是以照顧每個小朋友為目的，政府組成工作小組進行學保招標，讓300多萬的學童，能夠在每一年、每個時間在學保制度下，享應有權力，這是政府主動來做。

林良慶指出，去年8次流標、今年7次流標，時間都在8月1日新學期的時間點，顯見官方文件裡面，看到業者理賠比例高達百分百以上，「即使你願意做任何改變或不願意任何改變，招標文件上是沒有人來進行投標的行為」。

不過，陳學聖強調，即然政府可對保險業者給予行政作業費的補助，同樣的，也可以對這些先天重大身心障礙得孩子給予補助，不需要用剔除的方式。

陳學聖表示，政府應在投標出前算出，像這樣家庭的孩子每年保險金理賠多少，就可算出政府須花費金額，金額不會很高的，但現在把家長的希望毀滅，教育部與衛福部應研究一下，在九月審預算時應提出檢討。

(中時)