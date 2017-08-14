《空氣污染防制法修正草案》公聽會 環團表達意見
環保署今天在台北舉行《空氣污染防制法修正案》公聽會，來自中南部的環保團體極力表達意見，尤其反對把「排放量」用來做交易，認為這樣做對於改善空氣汙染毫無幫助。
修正草案第九條：「前條第三項新設或變更之固定污染源，應自下列來源取得供抵換污染物增量之排放量：
一、固定污染源依規定保留之差額排放量。
二、交易或拍賣取得之排放量。
三、改善移動污染源所減少之排放量。
四、洗掃街道減少之排放量。
五、其他經中央主管機關認可之排放量。
環保團體主張把第2至5款全部刪除，並舉例說明，高雄市長陳菊曾經表示，要把減少50萬輛二行程機車所節省下來的排放量用來引進台積電。但這種做法並不恰當，因為好不容易把空汙改善了，卻要引進另一個重大汙染源，這會讓所有的努力白費。
不過環保署覺得這和修法強調的總量管制精神有所抵觸，但仍會把環團的意見加以註記，會後再加以研究。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。