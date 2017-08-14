《空氣污染防制法修正草案》公聽會 環團表達意見

《空氣污染防制法修正草案》公聽會今天舉行，環保團體極力陳述意見。（廖德修攝）

環保署今天在台北舉行《空氣污染防制法修正案》公聽會，來自中南部的環保團體極力表達意見，尤其反對把「排放量」用來做交易，認為這樣做對於改善空氣汙染毫無幫助。

修正草案第九條：「前條第三項新設或變更之固定污染源，應自下列來源取得供抵換污染物增量之排放量：

一、固定污染源依規定保留之差額排放量。

二、交易或拍賣取得之排放量。

三、改善移動污染源所減少之排放量。

四、洗掃街道減少之排放量。

五、其他經中央主管機關認可之排放量。

環保團體主張把第2至5款全部刪除，並舉例說明，高雄市長陳菊曾經表示，要把減少50萬輛二行程機車所節省下來的排放量用來引進台積電。但這種做法並不恰當，因為好不容易把空汙改善了，卻要引進另一個重大汙染源，這會讓所有的努力白費。

不過環保署覺得這和修法強調的總量管制精神有所抵觸，但仍會把環團的意見加以註記，會後再加以研究。

(中時)