我空軍節由來 八一四空戰勝利80週年

為慶祝空軍八一四空戰勝利80週年，特請畫家於戰機尾翼彩繪專屬的圖騰。（圖/中央社）

繼八一三淞滬會戰開打後，日本空軍對於上海等地的威脅倍增，為強化空防，空軍發出第一號作戰命令，調遣第四大隊飛赴杭州保衛筧橋機場，四大隊出動27架霍克三型飛機。八月14日當天下午一點，第二十一、二十二、二十三隊分別由李桂丹、黃光漢、毛瀛初等飛行員率領，每隊九架為一批，每隔五分鐘起飛，其中第二十一、二十二兩隊安然抵達筧橋，但二十三隊則偏離航線飛至廣德機場。

抗日空戰首勝 八一四筧橋空戰

事實上，民國26年（1937）8月14日上午，中華民國空軍首次主動出擊駐上海的日軍，轟炸虹口、滙山碼頭等處日軍據點，但因受到日軍高射砲猛烈攻擊，本欲前往轟炸停泊於黃浦江中的日本軍艦「出雲號」的兩架戰機飛行員受傷、又因彈架故障，反讓兩枚炸彈落於著名地標大世界前，時為上海最繁忙的路口之一、又聚集大批逃難的難民，造成二、三千人死傷的慘劇。

八一四早晨，赴上海轟炸日艦戰機因負傷故障，誤將兩枚炸彈投擲於上海大世界門前，造成千名平民死傷。（圖/維基百科）

民國66年由中影改編拍攝，《筧橋英烈傳》成為知名的抗戰系列電影之一。（圖/中國時報資料照片）

下午二時，日軍派遣其精銳部隊-鹿屋及木更津海軍航空隊，從台北松山機場起飛，共18架九六式陸上攻擊機，9架攻擊杭州筧橋、9架轟炸廣德機場，當天晚間六點，甫從南京飛抵筧橋、空軍第四大隊中校大隊長高志航接獲攔截線報，有若干日軍攻擊機向筧橋方向而來，隨即要21、23中隊隊員再次起飛迎敵，不僅締造九比零痛殲敵軍的勝利，更讓迎戰的戰機全數安然返航。

時為空軍第四大隊中校大隊長的高志航，在八一四空戰中締造勝利，成為國軍英雄。（圖/維基百科）

中華民國空軍於抗戰初期在天空的主要武力之一：霍克三型飛機。（圖/美國聖地牙哥航天博物館藏）

隔日，日軍再從加賀號航母派出34架飛機攻擊筧橋，率部迎敵的高志航擊落兩架，但左手中彈受傷，返航後獲軍事委員長蔣中正專電慰問並匯來大筆獎金慰問，轉送漢口進行治療。也因為此役讓高志航成為空軍英雄，出院後，晉升為空軍驅逐機上校司令，專責南京防空任務，指揮第三、四、五3個航空大隊，兼任第四航空大隊大隊長，原所率領的第四航空大隊亦被命名為「志航大隊」。

從台北松山起飛，攻擊杭州筧橋的就此款日軍九六式陸上攻擊機。（圖/維基百科）

於八一四空戰前，於杭州筧橋航校合影的空軍飛行員。（圖/空軍司令部臉書）

後在《筧橋英烈傳》電影中，飾演高志航的梁省身（圖右）和飾演其夫人的李菁（圖左）。（圖/中國時報 邱維國攝）

只可惜在同年11月，高志航卻在接收蘇聯援助戰機返航途中，在周家口機場遇襲身亡，享年30歲，後被國府追贈為空軍少將軍階，並由蔣中正親自於漢口住持喪禮，稱「高志航英雄殉國，死之偉大，生之有威，永垂千古」。民國28年（1939）9月，國民政府正式下令每年8月14日為空軍節，而高志航、劉粹剛、李桂丹和樂以琴四位在抗戰初期殉國的空軍飛行員，也被後人並稱為「空軍四大金剛」。

為慶祝八一四空軍節，空軍雷虎小組也編隊進行表演。（圖/中央社）

八一四空戰主要戰場在杭州筧橋，時為中華民國空軍中央航空學校所在地，和機場併為空軍基地使用。航校東部為機場、彈油庫、機修廠、飛機製造廠等軍事設施區，西部為運動場、辦公樓、學生宿舍、別墅群等教學生活區，抗戰前共為空軍訓練出約500名優異飛行員，成為抗戰中國軍空中倚賴的力量。來台後，民國66年中影以高志航故事改編拍攝《筧橋英烈傳》，影星梁修身飾演高志航，於當年金馬獎榮獲多項獎項殊榮，成為著名的抗戰系列電影之一。

(中時電子報)