我空軍節由來 八一四空戰勝利80週年
繼八一三淞滬會戰開打後，日本空軍對於上海等地的威脅倍增，為強化空防，空軍發出第一號作戰命令，調遣第四大隊飛赴杭州保衛筧橋機場，四大隊出動27架霍克三型飛機。八月14日當天下午一點，第二十一、二十二、二十三隊分別由李桂丹、黃光漢、毛瀛初等飛行員率領，每隊九架為一批，每隔五分鐘起飛，其中第二十一、二十二兩隊安然抵達筧橋，但二十三隊則偏離航線飛至廣德機場。
事實上，民國26年（1937）8月14日上午，中華民國空軍首次主動出擊駐上海的日軍，轟炸虹口、滙山碼頭等處日軍據點，但因受到日軍高射砲猛烈攻擊，本欲前往轟炸停泊於黃浦江中的日本軍艦「出雲號」的兩架戰機飛行員受傷、又因彈架故障，反讓兩枚炸彈落於著名地標大世界前，時為上海最繁忙的路口之一、又聚集大批逃難的難民，造成二、三千人死傷的慘劇。
下午二時，日軍派遣其精銳部隊-鹿屋及木更津海軍航空隊，從台北松山機場起飛，共18架九六式陸上攻擊機，9架攻擊杭州筧橋、9架轟炸廣德機場，當天晚間六點，甫從南京飛抵筧橋、空軍第四大隊中校大隊長高志航接獲攔截線報，有若干日軍攻擊機向筧橋方向而來，隨即要21、23中隊隊員再次起飛迎敵，不僅締造九比零痛殲敵軍的勝利，更讓迎戰的戰機全數安然返航。
隔日，日軍再從加賀號航母派出34架飛機攻擊筧橋，率部迎敵的高志航擊落兩架，但左手中彈受傷，返航後獲軍事委員長蔣中正專電慰問並匯來大筆獎金慰問，轉送漢口進行治療。也因為此役讓高志航成為空軍英雄，出院後，晉升為空軍驅逐機上校司令，專責南京防空任務，指揮第三、四、五3個航空大隊，兼任第四航空大隊大隊長，原所率領的第四航空大隊亦被命名為「志航大隊」。
只可惜在同年11月，高志航卻在接收蘇聯援助戰機返航途中，在周家口機場遇襲身亡，享年30歲，後被國府追贈為空軍少將軍階，並由蔣中正親自於漢口住持喪禮，稱「高志航英雄殉國，死之偉大，生之有威，永垂千古」。民國28年（1939）9月，國民政府正式下令每年8月14日為空軍節，而高志航、劉粹剛、李桂丹和樂以琴四位在抗戰初期殉國的空軍飛行員，也被後人並稱為「空軍四大金剛」。
八一四空戰主要戰場在杭州筧橋，時為中華民國空軍中央航空學校所在地，和機場併為空軍基地使用。航校東部為機場、彈油庫、機修廠、飛機製造廠等軍事設施區，西部為運動場、辦公樓、學生宿舍、別墅群等教學生活區，抗戰前共為空軍訓練出約500名優異飛行員，成為抗戰中國軍空中倚賴的力量。來台後，民國66年中影以高志航故事改編拍攝《筧橋英烈傳》，影星梁修身飾演高志航，於當年金馬獎榮獲多項獎項殊榮，成為著名的抗戰系列電影之一。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範