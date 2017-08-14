稅捐處買世大運票宣傳 柯：有行銷概念

外傳台北市稅捐處買下400張世大運8月24日中華台北對南韓籃球賽門票，並宣布15日起至21日舉辦「捐贈電子發票 邀你看世大運籃球賽」的贈票活動，遭批評花公帑衝票數。對此，台北市長柯文哲今天出席世大運轉播大團結記者會後說，表示稅捐處有行銷概念。

他說，台灣與韓國比賽本來就很熱門，稅捐處原本就有對發票抽獎活動，這次顯然腦筋動很快，把熱門賽事票券先買下來，透過對發票獎勵民眾，公務員體系開始具備行銷能力。

另外，媒體問到，有最新民調顯示6成民眾認為世大運沒有躍上國際舞台。柯文哲表示，現在還沒正式比賽，等到比賽開始、國外媒體轉播，慢慢民眾才會感受到，不過他不擔心，因為世大運本來就是國際的運動會，現在只是時間還沒到。

(中時)