教育部：學生平安保險擬改為政策保險

國民黨立委陳學聖今天帶了一群先天重症兒童家庭開記者會，批評106年學生平安保險「幼兒帶病不投保」條款是不照顧弱勢。教育部國教署長邱乾國承認今年學保的條款讓一些弱勢家庭小孩未得到保障，因此擬將學保調整為政策保險，以照顧到每一個學生，最快明年實施。

105學年學保經過8次招標才由三商美邦人壽得標，106年則經過7次招標才由國泰人壽得標，過程相當辛苦。今年國泰人壽願意投標，主要是教育部退讓，其中新增的一條是「幼兒帶病不投保」，犧牲了一部分弱勢學生的權益才完成招標。

邱乾國表示，每年「幼兒帶病投保」的人其實不多，不過保險公司堅持商業保險「既有病不保」的思維，今年教育部最後退讓，才完成招標。

106年學保保單條款上也調整幼兒園被保險人所稱疾病，係指學童投保後所發 生之疾病，也就是4到6歲幼兒園學生若有「既往症」帶病投保，均不 理賠；投保生效日期後所生的病，才會理賠。

「弱勢家庭孩子的權益也應獲得保障」，邱乾國表示，如果用商業保險每年為學保招標，困難重重，甚至弱勢生的權益會被影響，因此教育部正要想辦法改變，以讓學保照顧每一個學生。

邱乾國說，教育部將和衛福部共同盤點政策對重症兒的幫助是否不周全，政府應想辦法彌補；此外，教育部也將引進社會資源來協助這些重症學生就學。

邱乾國透露，學保要走商業保險模式，每年招標時困難重重，還最後還要犧牲一些學生權益才能完成招標，不是長遠之計。因此，教育部正在規畫，將學保從商業保險給為政策保險，以照顧每個學生。

邱乾國說，學保改成政策保險，將找一家公營行庫承辦，每個學生都照顧到，如果理賠支出超過保費收入，由政府負擔虧損。譬如比照軍保，委託保險公司辦理學保，政府不但提供行政作業費，理賠金額如果超過所收保費，虧損部分也由政府負責。

(中時)