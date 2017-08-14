救《RM》收視 少女時代醜樣曝光

少女時代在《Running Man》上扮醜模樣曝光！（圖／翻攝網路）

韓國女子天團少女時代，今年適逢出道10周年，不僅推出新歌《Holiday Night》，更上節目宣傳，而在《Running Man》節目上，為了拚收視，更是預告了少女時代幾位成員在節目上的醜樣，讓人噴飯。

少女時代在最新一集的《Running Man》中不惜犧牲色相扮醜，把紫菜貼在自己的臉上，讓不少網友看了全笑翻，節目為了拚收視，更頻頻公開少女時代在節目上的醜樣；只是《Running Man》先前歷經收攤又復活等問題，讓不少觀眾對節目產生反感，收視率不比以往，因此頻釋出預告，也讓人不禁聯想是想藉此救收視。

(中時電子報)