酒後跑到同事家叫罵 男子反被砍

台中市烏日區遊園路今（14日）凌晨一點發生一件男子酒後跑到同事家鬧事反被砍傷的意外，41歲丁姓男子酒後跑到35歲謝姓同事家門口叫罵鬧事，謝男因丁男屢屢到家門口滋事，憤而拿菜刀欲出面阻止，拉扯間錯傷丁男，造成丁男頭部剉傷送醫，幸無生命危險，警方獲報到場後，除將丁男送醫也帶回謝男偵訊，謝男坦承一時氣憤錯傷丁男，也表示，丁男三天兩頭就到家裏鬧，讓他相當氣憤，警方也在訊後依傷害罪將他移送。

(中時)