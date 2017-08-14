諷國民黨智商如猴 柯P：想到成語「朝三暮四」

本報專訪台北市長柯文哲，他說國民黨很弱，連個前瞻都打不到要害。對此，柯文哲今天出席世大運轉播大團結記者會後說，這是想到成語「朝三暮四」的故事。

柯文哲於專訪提及，國民黨連個前瞻都打不到要害，8年8400億跟4年4200億加續約，一開始反對到後來說可以接受，奇怪怎麼有這麼弱的反對黨？那智商跟猴子差多少？無法忍受低智商的行為。

另外，被問及民調及明年選舉民進黨可能推派人選出來時，柯文哲今天回應，每天如果沒有這些新聞，這麼多新聞台也不知道幹什麼，縱使報導一堆，他還是按照步調做事。

(中時)