諷國民黨智商如猴 柯P：想到成語「朝三暮四」
本報專訪台北市長柯文哲，他說國民黨很弱，連個前瞻都打不到要害。對此，柯文哲今天出席世大運轉播大團結記者會後說，這是想到成語「朝三暮四」的故事。
柯文哲於專訪提及，國民黨連個前瞻都打不到要害，8年8400億跟4年4200億加續約，一開始反對到後來說可以接受，奇怪怎麼有這麼弱的反對黨？那智商跟猴子差多少？無法忍受低智商的行為。
另外，被問及民調及明年選舉民進黨可能推派人選出來時，柯文哲今天回應，每天如果沒有這些新聞，這麼多新聞台也不知道幹什麼，縱使報導一堆，他還是按照步調做事。
(中時)
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