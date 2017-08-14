MiLB》兩度被佔滿壘　王維中均製造雙殺打化解危機

王維中製造兩次雙殺打，化解兩度被佔滿壘危機。(本報資料照)

效力釀酒人3Ａ的王維中，今戰馬林魚3A5上被被上場後援，後敲安打後1出局被佔滿壘；6上被擊出安打，隨後守備2次失誤，再被攻佔滿壘，但王維中這兩次都以內野滾地雙殺打，化解滿壘失分危機。

王維中此役後援主投1.2局，被擊出2支安打，無失分，終場釀酒人4比8敗北，王維中無關勝負，自責分率也降到2.12。

(中時電子報)